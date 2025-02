’Gli uomini che piantavano alberi’: mostra per i 200 anni della Forestale

Mostra storica appena inaugurata al Parco Matilde di Carpineti: ’Gli uomini che piantavano alberi’ è l’esposizione fotografica realizzata in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali per celebrare il loro 200° anniversario. Mercoledì scorso è stata fatta l’inaugurazione ufficiale della presso la Pagoda del Parco e al taglio del nastro erano presenti le autorità. Le origini del Corpo forestale dello Stato risalgono al 1822, quando venne istituita l’amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna. La mostra è stata realizzata in occasione del bicentenario.

"È per me un grande onore ospitare questa mostra, unica nel suo genere, che si ispira al racconto di Jean Giono e che celebra il potere della dedizione nel trasformare il destino di un territorio verde – dice il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi –. Il nostro Appennino ha una storia simile da raccontare: quella di generazioni di donne e uomini che hanno trasformato il paesaggio desolato in un ambiente rigoglioso e ricco di foreste". s.b.