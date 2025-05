Gnoccata a Guastalla, pieno successo sotto il sole

Guastalla (Reggio Emilia), 18 maggio 2025 - Un successo oltre ogni previsione, alla Gnoccata di Guastalla, la storica festa triennale organizzata dalla Pro loco, che nel primo corteo di giornata, al mattino, ha portato in centro storico decine di migliaia di persone. E lo stesso – se non di più – è previsto nel pomeriggio, con un lungo corteo con un migliaio di comparse in costume tra quadri di storia, tradizione, arti, mestieri, fino ad arrivare al carro reale che accompagna re Serpo lungo il corteo fino al trono di piazza Mazzini. A metà giornata era evidente la soddisfazione (con tanto di lacrime di gioia) per i vertici della Pro loco, guidati dal presidente Alessio Artoni. I carri realizzati con grande qualità, la bellezza dei costumi e la simpatia dei figuranti ha conquistato il pubblico di Guastalla. C’è chi è arrivato anche da lontano per non perdersi questo spettacolo. Il re è impersonato da Maicol Zema, scelto da una votazione popolare che ha coinvolto quasi tremila persone venerdì sera. Ma i protagonisti assoluti dell’evento restano gli gnocchi col sugo, preparati e serviti in piazza dal mini esercito di volontari del Gruppo sportivo Tagliata. Una festa nata alla fine dell’Ottocento come protesta contro la tassa sulla macinatura del grano: il popolo, come rivolta, per un giorno eleggeva un suo re pancione e generoso che, invece di prelevare soldi sottoforma di tasse, elargiva gratis gnocchi e vino. Una festa antica, che si ripete tuttora nel “regno” di Guastalla tra carri, figuranti, stupendi abiti storici, gruppi musicali, bande locali e non solo, oltre al sempre applaudito gran ballo di corte.