Gnoccata, domani il nuovo Re

Ultimi ‘fuochi’ di campagna elettorale a Guastalla in vista del voto per nominare il re della Gnoccata, la storica festa in programma nel fine settimana. Ieri mattina uno dei candidati, Maicol Zema, ha reso omaggio al volontariato locale con una visita alla sede di Croce rossa, ai volontari e operatori che saranno presenti per l’assistenza proprio durante la manifestazione. Con Zema sono candidati anche Luca Baiocchi, Luca Ghiselli e Roberto Bazzoni.

Domani sera si vota, dalle 18 alle 24, nel cortile interno di palazzo ducale. Tutti i cittadini – senza limiti di età e di residenza – possono dare una loro preferenza. Intanto, domattina ci sarà pure un ‘seggio volante’ alla casa di riposo, per il voto degli anziani. Sabato sera l’incoronazione e domenica il doppio corteo storico, con un migliaio di comparse in costume.