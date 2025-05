Gnoccata, edizione record. Non è stata solo goliardia

Va in archivio l’edizione 2025 della Gnoccata di Guastalla, la festa triennale che rievoca la rivolta popolare di fine Ottocento contro la contestata tassa sulla macinatura del grano. Almeno 35-40 mila spettatori hanno invaso il centro storico guastallese tra venerdì, sabato, ma soprattutto in occasione del doppio corteo storico e della tradizione di domenica, con un migliaio di figuranti in costume, gruppi musicali locali e dal Trentino, preceduti da trombe, tamburi e sbandieratori della Maestà della Battaglia.

Da segnalare anche un omaggio al mondo dell’informazione e dei giornali, con il carro dell’edicola animato da alcuni giovani guidati da Fausto Veneri, lo storico giornalaio andato in pensione l’anno scorso dopo oltre sei decenni trascorsi a vendere quotidiani, riviste e pubblicazioni nel suo negozio in centro storico. E in occasione dei 140 anni di vita del Carlino, la Gnoccata ha voluto dedicare un omaggio molto gradito, con l’affissione sul carro di due storici manifesti del nostro giornale, ammirati dalle migliaia di spettatori presenti alla festa. Inoltre, non è mancata la solidarietà.

Come ormai tradizione, infatti, domenica mattina, prima della sfilata, i gruppi dei soldati, lancieri, zingare e gioiose, con i soldati "veterani" guidati da Ginetto Tosi, si sono ritrovati in piazza della Repubblica per donare due biciclette attrezzate contro l’handicap e una carrozzina da destinare a persone disabili bisognose. Inoltre, è stato deposto un mazzo di fiori sulla lapide che ricorda Teresa Montagna, la sorella Biancamaria e la figlia Rossana Mango, vittime dodici anni fa dell’esplosione del furgone rosticceria al mercato ambulante di Guastalla. Coi vari gruppi ordinatamente fermi in piazza, è stato rispettato un momento di silenzio, preghiera e riflessione prima di dar sfogo alla festa della storica Gnoccata.

Da segnalare poi il successo della mostra collettiva di quadri e sculture all’ex chiesa di San Francesco, oltre che degli stand degli antichi mestieri e degli oggetti del passato, in bella mostra in corso Garibaldi.

Antonio Lecci