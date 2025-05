Gnoccata, gli aspiranti Re all’aperitivo ’elettorale’

Continua a riservare sorprese la "campagna elettorale" in corso in queste settimane a Guastalla. Referendum? Voto per il governo locale? Macchè. Tra meno di due settimane si vota per eleggere il re della Gnoccata, la festa storica triennale in programma dal 16 al 18 maggio rievocando la protesta della comunità contro l’inasprimento della contestata tassa sulla macinatura del grano.

Quattro i candidati al ruolo di sovrano, che saranno eletti la serata di venerdì 16 maggio a palazzo ducale, con l’accesso ai seggi a tutti i cittadini. L’incoronazione è in programma la sera successiva, mentre la domenica ci saranno i due cortei con i carri, i gruppi a piedi, i vari spettacoli itineranti, oltre alle numerose sorprese a cui stanno lavorando i volontari della Pro loco.

Ieri mattina una nuova tappa di "confronto" tra i candidati Re: Luca Baiocchi, Luca Ghiselli, Maicol Zema e Roberto Bazzoni, tutti guastallesi "dal fisico XXXXL", sono stati accolti in piazza Primo Maggio (la Piasola), ospiti di uno stand allestito dal Forno Gonda, servendo due tipi di gnocchi con sugo, assaggiati dai candidati, ma anche dal resto del folto pubblico che ha voluto partecipare a questo momento di festa.

Ad arricchire questo "aperitivo elettorale" anche una anticipazione dell’esibizione canora-poetica dei giovanissimi che faranno parte del carro della farina, realizzato dal Forno Gonda, coordinato da Daniela Masini. Una esibizione molto apprezzata e applaudita.

Nel pomeriggio appuntamento alla sala dell’antico portico di palazzo ducale per una donazione di opere pittoriche dell’artista Maurilio Iembo, dedicate alla Gnoccata, sempre alla presenza dei quattro candidati re. E oggi alle 18 altra tappa all’oratorio di San Giacomo, nell’ambito della locale sagra frazionale.

