Gnoccata, i sudditi eleggono il loro nuovo re. Stasera urne aperte a Palazzo Ducale

Arriva il momento della festa della Gnoccata, con la novità dell’elezione del sovrano da parte dei cittadini. A Guastalla è fermento per questo evento triennale. Si comincia oggi alle 18 con l’apertura degli stand della ristorazione e con l’avvio dell’attività ai "seggi" nel cortile di palazzo ducale per eleggere il re tra i quattro candidati: Maicol Zema, Luca Baiocchi, Luca Ghiselli e Roberto Bazzoni. Tutti i cittadini – senza limiti di età e residenza – possono esprimere una preferenza. In mattinata votano pure gli anziani della casa di riposo, con un "seggio volante" nella struttura protetta. Dalle 22 in piazza Mazzini si rievoca l’approvazione della contestata tassa sulla macinatura del grano del 1809 da parte del presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia, Luigi Federico Manabrea. La Gnoccata prende spunto proprio dalla rivolta popolare contro quell’editto, con la proclamazione goliardica di un re da parte del popolo. Domani sera l’incoronazione con ballo di corte in piazza, mentre domenica sono previste le due sfilate con i carri a tema storico, con un migliaio di comparse e abbuffata di gnocchi.