Gnocco fritto regalato alle ragazze in tenda

di Ylenia Rocco

Benvenuti a Reggio Emilia. Distinti dalla loro maglietta gialla, il comitato "Ascoltare Santa Croce" mercoledì sera ha distribuito ‘gnoc frét’ ,come simbolo di una calda accoglienza, ai numerosi fan di Harry Styles che da domenica alloggiano davanti ai tornelli della Rcf Arena in via dell’Aeronautica, in attesa del concerto di sabato. Un modo per dare loro un affettuoso benvenuto e deliziare i palati con uno dei nostri prodotti locali.

"Abbiamo pensato potesse essere un bel gesto di accoglienza portare al campo i sacchetti di gnocco fritto. -racconta il presidente del comitato Stefano Buffagni- Le ragazze sono arrivate a Reggio da qualche giorno, sono ordinate e non danno fastidio a nessuno, accoglierle in questo modo era il minimo". Un gesto assai apprezzato dalle fan, che si sono subito precipitate attorno ai volontari per ritirare il proprio pezzo. "Non se l’aspettavano, penso che non siano mai state accolte così prima - commenta Buffagni-. E per ringraziare ci hanno regalato alcuni gadget che hanno realizzato in occasione del concerto. E’ stato emozionante". Dei 120 pezzi di gnocco fritto, non ne è avanzato nemmeno uno. "E’ piaciuto a tutte le presenti, siamo contenti -aggiunge Buffagni-.Ci hanno addirittura chiesto di lasciare un sacchetto da far assaggiare a delle amiche che sarebbero arrivate in serata. Lo gnocco è stato commissionato al circolo Pigal, che ci ha fatto un buon prezzo per l’occasione; noi invece come Comitato ci siamo autotassati". E’ la prima volta che il Comitato "Ascoltare Santa Croce" accoglie i fan di un concerto offrendo del cibo: "Per gli altri eventi il pubblico e la situazione erano diversi, qui ci sono tanti giovani; poi, è uno show internazionale e ci sono ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo. E’ stato bello far vedere che Reggio è anche sinonimo di accoglienza".