Gobetti-Liverpool, il patto di sport e inclusione

Non solo stage linguistici e mobilità di studio in Europa per docenti e studenti grazie all’accreditamento Erasmus+ ottenuto nel 2023: nei giorni scorsi l’istituto superiore Gobetti di Scandiano ha ospitato 45 fra ragazzi e ragazze con disabilità del Bootle Bucks Inclusion Football Club di Liverpool con genitori e allenatori. Tutto inizia dalla terza edizione del torneo di calcio a 5 per atleti speciali Castellarano Special Cup International organizzato dall’Asd Sportinsieme con il patrocinio del Comune di Castellarano. Fra le 16 squadre partecipanti, Bootle Bucks ha messo in campo un originale progetto che unisce i benefici di viaggio, cultura, sport ed esperienze inclusive con coetanei italiani, rivolto non solo ai calciatori, ma anche a 11 ragazze e ragazzi più giovani con i loro genitori. Grazie alla collaborazione fra Comune di Castellarano, Sportinsieme e Gobetti, queste famiglie hanno trascorso una giornata a Cervia, visitato Castellarano, Sassuolo e il museo Ferrari, apprezzato il cibo tradizionale emiliano e trascorso due mattinate a scuola, partecipando a due attività consolidate proposte dell’istituto a cui aderiscono anche i ragazzi in situazione di disabilità: i progetti Baskin@Scuola e Radio Gobetti International. Baskin è la sintesi di basket e inclusione. Il 16 maggio, gli ospiti di Liverpool con i loro genitori sono stati accolti dall’educatore e allenatore professionista di Baskin in una squadra locale Antonio Guarino e hanno giocato una partita insieme a una classe del liceo scientifico e ai giovani in situazione di disabilità.

Il 19 maggio, tutti i 45 ragazzi del Bootle Bucks hanno preso parte alla registrazione di una puntata di Radio Gobetti International, appuntamento del lunedì condotto dall’educatore Stefano ‘Steve’ Consolini. I dirigenti e i genitori di Bootle Bucks, molto colpiti dalla calda accoglienza reggiana e dalla cura nella gestione dell’inclusione al Gobetti, insieme agli ideatori del torneo di Sportinsieme hanno ringraziato la dirigente Anna Maria Corradini, la prof. Cecilia Leonardi e i coordinatori del gruppo docenti di sostegno Andrea Ferretti e Giulia Valentini per la disponibilità e qualità delle esperienze proposte.

Matteo Barca