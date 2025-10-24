Gobetti: riqualificata la palestra

Si è concluso l’intervento di riqualificazione della palestra dell’istituto Gobetti di Scandiano in via della Repubblica promosso e finanziato interamente dalla Provincia di Reggio in collaborazione con il Comune di Scandiano. Sono state realizzate opere molto apprezzate: un nuovo parquet sportivo elastico e un moderno impianto di illuminazione a led. I lavori, dal valore di 64.035 euro, hanno riguardato 559 metri quadrati complessivi di superficie di cui 350 mq destinati all’area di gioco: hanno permesso di sostituire la vecchia pavimentazione in pietra con un nuovo parquet Parquewood conforme alla norma. Il nuovo fondo garantisce un assorbimento degli urti del 55% e un rimbalzo palla del 91%, assicurando maggiore sicurezza, comfort e performance biomeccaniche per studenti e atleti. Contestualmente è stato effettuato un relamping completo con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti, ora a tecnologia led, per migliorare la qualità della luce e ridurre i consumi energetici.

"Siamo venuti – afferma il presidente della Provincia Giorgio Zanni – a trovare i ragazzi e gli insegnanti alcuni mesi fa per l’inaugurazione dell’ampliamento e adeguamento sismico dell’istituto. In quell’occasione ci avevano segnalato la necessità di intervenire anche sulla palestra che presentava pavimentazione e illuminazione ormai datate. Ora i lavori sono completati: un investimento importante, di circa 65mila euro, per un polo scolastico che ha sede a Scandiano ma un rilievo che va ben oltre i confini comunali, rappresentando un punto di riferimento per tutto il sistema scolastico provinciale".

Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti ringrazia la Provincia per "questo investimento: si tratta di un intervento strategico non solo per i ragazzi del Gobetti, ma anche per le società sportive scandianesi che utilizzano la palestra al di fuori dell’orario scolastico e che oggi trovano uno spazio completamente rigenerato. Investire nello sport e nei giovani è una scelta che arricchisce la comunità: attraverso lo sport si cresce come cittadini. E’ significativo lo zelo con cui la Provincia continua a destinare risorse non solo alle scuole, ma anche a sostegno dei territori e delle amministrazioni locali".

Matteo Barca