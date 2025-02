Golf, doppia sfida al Terre di Canossa. E nuovi allori per la lady Italina Cerioli

Sabato 22 la tappa del Bretagna Tour 2025 ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana del mese al Golf Terre di Canossa. Il percorso si è presentato in ottime condizioni. Giovanni Baroni ha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Molto combattute le categorie nette: in prima Andrea Bissoli (35) ha avuto la meglio su Max Fornaciari superato di misura; in seconda Enrico Catellani (37) ha prevalso nel testa a testa con Silvia Morandi che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premi speciali a Italina Cerioli (35), come spesso accade miglior lady (foto) e Pierangelo Pozzoli (36), miglior senior. Il Winter Challenge ha visto i golfisti reggiani scendere in campo a coppie. La formula di gioco, che ha unito agonismo e divertimento, ha premiato non solo le doti tecniche, ma anche la migliore strategia. Andrea Gandolfi e Cristian Monari sono stati i migliori assoluti completando le 18 buche in 76 colpi. Nella categoria netta Italina Cerioli e Guido Chiesi hanno preceduto Giuseppe Mercante con Celestino Dibello e Alessandro Muzzini con Paolo Bonali, tutti appaiati a 42 punti.

