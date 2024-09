Golf September Morning. Al Matilde nelle coppie si impongono i Biscuoli

Sabato al Matilde Golf i giocatori sono scesi in campo a coppie per l’appuntamento con la gara September Morning. Mauro e Federica Biscuoli (foto) hanno tenuto fede al pronostico imponendosi grazie a un giro in 75 colpi. Nella categoria netta Alessandro Benevelli e Federica Soragni (43) hanno avuto la meglio su Gianluca Preti e Marco Chiossi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Francesco Prati e Alessandra Ganassi (42). Il giorno seguente oltre 100 giocatori hanno sfidato il maltempo prendendo il via della quarta tappa della gara Flott. Piergiovanni Crotti è stato il migliore assoluto con 80 colpi. Alessandro Vallisneri (39), Ettore Burani (40) e Claudio Leporati (39) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Mauro Biscuoli, una settimana fa si era aggiudicata anche la terza tappa della gara Cantina Altemasi Trento Doc sempre al Matilde, con un giro in 77 colpi. Mentre nella Tucano Race, che premierà i migliori a fine stagione con la finale in Scozia, Leonardo Prampolini ha vinto la gara con 79 colpi staccando il pass per la finale nazionale.

Andrea Ronchi