Golf Sul green del Matilde di Canossa. Baroc vince il testa a testa con Crotti

Oltre 240 giocatori hanno raggiunto il Matilde Golf nel fine settimana della metà di settembre prendendo parte alle gare in programma. Il weekend ha preso il via sabato 14 con la Golf Elite Cup vinta da Luca Spattini con 78 colpi. In prima categoria Federico Baroc (36) si è imposto al termine di un avvincente testa a testa con Piergiovanni Crotti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda Francesco Fugallo (37) ha superato di misura Andrea Vighi (36) mentre in terza Massimo Marini ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 44 punti, risultando inarrivabile per il bravo Paolo Andreoli, fermatosi a quota 42. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per la tappa di Federmanager, che ha unito l’agonismo alla solidarietà grazie alla raccolta fondi a favore di Le Amiche del Core. Lorenzo Montanari ha vinto con 80 colpi mentre Glauco Bedogni (35), Bruno Gazzetti (40), Isa Ponis (42) e Stefano Slanzi (43) si sono imposti nelle quattro categorie nette precedendo rispettivamente Alessandro Vallisneri (33), Marco Baccosi (39), Alessandro Costa (40) e Dino Buzzigoli (39).

Andrea Ronchi