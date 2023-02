‘Golpe’ in PiùEuropa La rivolta dei giovani Coordinatore sfiduciato Nasce il nuovo direttivo

di Daniele Petrone Golpe nel gruppo reggiano di PiùEuropa. Con un’assemblea straordinaria convocata sabato è stato di fatto sfiduciato il coordinatore Gianpietro Campani e nominato un nuovo consiglio direttivo che vedrà come suo sostituto il giovane Lorenzo Sassi. Completano la nuova governance il presidente Alberto Cacciani (rileva Layla Yusuf, dimissionaria per motivi di lavoro) e i consiglieri delegati la storica pasionaria Stella Borghi, Vittorio Baldrati e Cesare Serio. Campani però non ci sta e con una nota stampa delegittima l’assemblea con parole forti: "Un gruppetto di amici si è riunito in un centro sociale della città per discutere di aria fritta. È evidente che davanti all’imminente congresso nazionale di PiùEuropa, tutte le cariche locali sono decadute e dimissionarie". Formalmente però è inesatto. Ma Campani insiste: "Non accettiamo che la si voglia far passare come un’assemblea degli iscritti di Reggio in quanto è stata convocata solo una piccola parte non significativa. Peraltro molti di questi, ritenendo illegittima e priva di efficacia la convocazione, non hanno voluto partecipare". Parole affidate a un comunicato inviato dalla mail personale di Campani, corredata dalle firme di alcuni componenti di PiùEuropa dell’assemblea nazionale. Tra i firmatari spicca Matteo Riva; l’ex Italia dei Valori (di recente candidato...