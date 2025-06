Gombauld torna sul parquet di casa

Era nell’aria, ma adesso è anche ufficiale: Stephane Gombauld non farà più parte della Pallacanestro Reggiana del futuro. L’ala-pivot francese ha infatti risolto il contratto che scadeva il 30 giugno e si è già accasato al Nancy, club transalpino dove aveva mosso i primi passi tra i professionisti.

Dovrebbe essere arrivata ai titoli di coda anche l’avventura di Sasha Grant con i colori biancorossi, dopo due anni con più ombre che luci e non pochi rimpianti (da ambo le parti). L’ala classe 2002 ha ancora un anno di contratto, ma la società può decidere di separarsi utilizzando una piccola clausola di indennizzo. Il giocatore ha bisogno di restare in campo con continuità e di sentire la fiducia del proprio allenatore per proseguire quella crescita che nell’ultima stagione sembra essersi interrotta.

Su di lui è forte l’interesse della Vanoli Cremona che – dopo aver perso Stefan Nikolic, finito alla Reyer Venezia – cerca un’ala italiana che abbia impatto fisico e possa dare un buon contributo in difesa e a rimbalzo. Una situazione che Grant potrebbe trovare proprio sotto la guida di coach Brotto, confermato al timone dei lombardi dopo la salvezza ottenuta come successore di Cavina.

Nelle intenzioni dello staff biancorosso ‘l’alter ego’ di Grant dovrebbe essere Diego Garavaglia, ala piccola classe 2007 (199 cm per 91 kg) in uscita dall’Olimpia Milano e attesa al primo contratto da professionista. Si tratta di una promessa del basket italiano, grande protagonista con le nazionali ‘Under’ e per questo molto seguito anche all’estero oltre che in Italia (anche Trento ha chiesto informazioni). Reggio conta di avere degli argomenti più convincenti rispetto alla concorrenza, garantendogli un minutaggio significativo come cambio di Michele Vitali e all’occorrenza anche delle guardie.

In dirittura d’arrivo la trattativa che porterà a Reggio Luca Severini (204 cm per 96 kg) che ieri ha esercitato la clausola di uscita dal contratto con la Bertram Tortona dopo cinque stagioni in Piemonte, diventando tecnicamente un ‘free agent’. Salvo colpi di scena l’ala classe ’96 - che proprio ieri ha compiuto 29 anni – firmerà un contratto biennale con la Unahotels andando a rinforzare la truppa dei giocatori italiani che saranno a disposizione di coach Dimitris Priftis.