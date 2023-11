Gomme d’auto tagliate e recinzione distrutta: "Io e la mia famiglia presi di mira dai vandali"

AttiI vandalici nel comune di Ventasso da Cervarezza Terme al Campo di Ligonchio con tagli di gomme e abbattimento di recinzione che, sarà pure un caso, hanno colpito sempre la stessa famiglia che abita al Campo, borgo di Ligonchio di Ventasso. A segnalarlo è la vittima, un’assistente sociale che lavora presso la casa per anziani Il Pungitopo di Cervarezza Terme.

"Venerdì sera - racconta la signora - dopo aver parcheggiato l’auto al solito posto vicino al benzinaio Esso, ho preso servizio per il turno di notte nella struttura. Sono smontata sabato mattina, alle 7,40 vado a prendere la macchina e trovo le due ruote anteriori a terra con le gomme tagliate, secondo me con un pugnale (foto). Ho telefonato a mio marito, che fortunatamente per lavoro ha il carroattrezzi, è venuto a prendermi e insieme siamo andati dal gommista".

Poi al Campo di Ligonchio, dove abita con la famiglia, un altro taglio di gomme al carroattrezzi del marito e l’abbattimento di 20 metri di recinzione di un’area vicino a casa. "Ho sempre lasciato l’auto nel parcheggio vicino alla struttura per anziani – aggiunge l’operatrice sociale - e non mi è mai successo nulla. Ieri ho sporto denuncia ai carabinieri di Collagna e di Castelnovo Monti. Spero poprio che attraverso la videosorveglianza venga identificato e punito l’autore di questi gesti vandalici che, oltre a tutto, procurano disagio e danni a persone oneste impegnate nel loro lavoro".

