Gondo fa impazzire la difesa. Portanova mette il sigillo finale

MOTTA 5,5. Siparietto iniziale quando erroneamente va a posizionarsi sotto la curva sud. Esce probabilmente con troppa precipitazione sul vantaggio empolese. Il resto è ordinaria amministrazione.

LIBUTTI 6. Duella con Ceesay senza vincitori né vinti e cerca di rendersi utile inserendosi in avanti per creare superiorità numerica.

PAPETTI 6,5. Confermato al centro della difesa. Un paio di ottime chiusure in spaccata ad inizio incontro. Difensore di buona tecnica che sfrutta in particolare nella ripresa con la Reggiana in logico e pieno possesso palla.

QUARANTA 6. Unica novità di giornata (esce Bonetti) ed esordio in campionato per il centrale mancino ex Juve Stabia. Resta sorpreso da Popov (e forse dal movimento del compagno Papetti) sul gol subito. Episodio a parte mostra sicurezza e quando può avanza con la squadra.

ROVER 6. Minuti complicati quando incrocia i tacchetti con Franco Carboni che ha fisico e tecnica. Con la doppia superiorità numerica può spingere in grande libertà anche se non sempre con la giusta precisione.

REINHART 6,5. Stranamente fuori partita nei primi venticinque minuti. Poi alza i giri e si vede. Suo il tiro da fuori che sancisce la rimonta dei granata (42’ st Basili S.V.).

BERTAGNOLI 6. Le prende, si rialza e le restituisce. Temperamento superiore rispetto a Palermo. Esce zoppicante dal campo all’intervallo e resta negli spogliatoi (1’ st Mendicino 6. Debutto in granata. Si inserisce bene nel fraseggio facilitato dal poco pressing avversario).

MARRAS 6,5. Confermato a tutta fascia mancina. Un paio di tiri verso la porta empolese, anche se l’efficacia non è ancora quella dei giorni migliori. Certo che la sgroppata sul 3-1 di Portanova è tanta roba…(39’ st Bozzolan S.V.).

TAVSAN 6,5. Guizzante. Costringe Obaretin alle cattive. Qualche pausa di troppo ma le qualità si vedono eccome. Nel secondo tempo esplode un mancino all’incrocio che l’estremo toscano disinnesca con bravura (34’ st Novakovich S.V.).

PORTANOVA 7. Mai banale palla al piede. Qualche nervosismo di troppo ma anche tanta iniziativa. Fulignati gli nega il gol con un grande intervento, poi si deve arrendere sulla staffilata dal limite per la meritata rete che chiude del tutto la contesa (39’ st Vallarelli S.V.).

GONDO 8. Sfide ad alta quota con Guarino. Smista palla con saggezza spalle alla porta ed è protagonista del rigore guadagnato e trasformato (dopo 4 minuti di attesa). Poco dopo sguscia a Obaretin che lo stende e i toscani restano in nove. Manca qualcosa? Ah il velo sul 3-1 di Portanova. Nessun dubbio, man of the match per distacco.

Matteo Genovesi