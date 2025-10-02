Gondo salterà Cesena. Regia, esorcista cercasi

Esorcista cercasi in casa granata, dove le energie negative si stanno moltiplicando, materializzandosi sotto forma di infortuni. Il primo reparto su cui la sfortuna ha picchiato duro è stata la difesa, con gli stop in serie prima di Quaranta e poi di Rozzio, mentre adesso l’influsso sembra essersi spostato sulla trequarti e in attacco.

Cedric Gondo, già assente nel big match di martedì sera con lo Spezia, salterà anche il derby con il Cesena che è in programma sabato alle 19,30 al ‘Manuzzi’.

L’attaccante ivoriano si è fermato nel corso della rifinitura di lunedì per un problema al ginocchio destro. Anche ieri non si è allenato e oggi approfondirà la questione sottoponendosi agli esami del caso per capire quali potranno essere i tempi di recupero. Dal quartier generale granata filtra un cauto ottimismo e la speranza è di poterlo avere già a disposizione il 18 ottobre con il Bari.

In tal senso la sosta – prevista per l’11 e il 12 ottobre – gioca a favore del centravanti, ma quando si parla di un arto estremamente delicato come il ginocchio, la prudenza non è mai troppa.

Sarà fondamentale che gli accertamenti escludano un interessamento dei legamenti a seguito del ‘colpo’ che l’attaccante ha ricevuto in allenamento, perché altrimenti il quadro potrebbe essere molto più complicato, rendendo la stagione della Reggiana tutta in salita.

Oltre a Gondo resta sotto osservazione anche Marras che continua a convivere con un problema muscolare al polpaccio.

Nel post partita con lo Spezia il jolly granata ha rassicurato tutti parlando di una contrattura e nulla più, ma è chiaro che non si potrà forzare più di tanto la situazione.

L’ex Cosenza sta confermando di essere un uomo insostituibile nello scacchiere di mister Dionigi che anche martedì sera, quando ha voluto cambiare spartito, lo ha messo largo a destra per accendere la manovra al posto di un Rover in grande sofferenza.

Quaranta prosegue il proprio percorso di recupero con l’obiettivo di riuscire ad essere (almeno…) in panchina nella gara contro il Bari ed è certamente una buona notizia, mentre ogni giorno che passa avvicina l’esordio di Magnani con la maglia granata.

Con lo Spezia è arrivata la prima panchina e chissà che a Cesena non possa esserci il primo assaggio ‘vero’ di questa sua nuova avventura. Per Rozzio invece i tempi saranno più lunghi, ma se intanto Magnani e Quaranta potranno essere arruolati, la sua assenza peserà un po’ meno almeno a livello di ‘campo’.