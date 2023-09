Gonzaga, violento tamponamento tra due camion: Vigili del fuoco in azione sull'Autobrennero Reggiolo

I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti per mettere in sicurezza due mezzi pesanti dopo un tamponamento accaduto verso le 16 di ieri sulla corsia nord dell’Autobrennero, tra Reggiolo e Gonzaga (foto). Ne sono usciti per fortuna illesi i due camionisti, entrambi di origine straniera. Uno dei due camion è poi finito a ridosso del guard rail. Sul posto anche la polizia stradale per gli accertamenti.