Cronaca’Good Italy workshop’. Operatori turistici dal mondo alla scoperta delle nostre bontà
1 ott 2025
ELISABETTA GRASSI
Cronaca
’Good Italy workshop’. Operatori turistici dal mondo alla scoperta delle nostre bontà

All’evento hanno preso parte una cinquantina buyer internazionali specializzati . L’assessora Bondavalli: "Una grande opportunità per il nostro territorio per farsi conoscere".

La nostra città ha ospitato nelle scorse ore per la prima volta il ’Good Italy workshop’, grande vetrina per prodotti, luoghi ed esperienze made in Reggio e per l’intera Food Valley. Un evento a cui hanno preso parte una cinquantina buyer internazionali specializzati in turismo enogastronomico. Un’iniziativa organizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna e Tourist Trend, con la compartecipazione di Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna e il coinvolgimento delle tre Destinazioni Turistiche regionali e il Comune di Reggio Emilia.

Arrivati lunedì nella nostra città gli ospiti hanno visitato la Sala del Tricolore e i Chiostri di San Pietro alla sera, dove hanno potuto gustato i sapori emiliani e reggiani. "Ospitare Good Italy è stata una grande opportunità per il nostro territorio per farsi conoscere attraverso operatori turistici specializzati che vengono da tutto il mondo – ha commentato l’assessora comunale a Economia urbana e turismo Stefania Bondavalli –. Abbiamo cercato di farli sentire a casa, con la speranza che vi tornino e portino qui tanti turisti. Ormai il turismo è cambiato e oggi le persone cercano sempre più esperienze autentiche che Reggio e l’Emilia-Romagna sanno offrire, tra tradizioni e sapori unici che sono parte della nostra cultura e identità. Gli operatori hanno visitato monumenti e luoghi caratteristici, degustato i nostri prodotti tra cantine, acetaie, caseifici e ristoratori stellati, per costruire proposte di viaggio di grande interesse che contribuiranno a incrementare il positivo trend di presenze che vediamo in leggera crescita e che ci spinge a continuare a lavorare in questa direzione".

Ieri poi, nella prestigiosa cornice di Palazzo da Mosto, i buyer provenienti da 22 paesi (Cina, Brasile, Usa, Canada, Argentina, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Estonia, Ucraina, Danimarca, Uk, Ungheria, Svizzera, Spagna, Germania, Francia e Austria) si sono incontrati con 86 seller italiani, di cui 41 emiliano-romagnoli. Oltre il 60% dei buyer ha partecipato per la prima volta a Good Italy Workshop, mentre sono stati 1.275 gli incontri prefissati tramite agenda online. È seguita una cena di gala al teatro Romolo Valli, con la presenza dell’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, che è stata preparata dai tre noti chef, tra i quali Andrea Incerti Vezzani, co-titolare del ristorante stellato Locanda Cà Matilde di Rubbianino di Quattro Castella.

