"Gradevole sera d’estate" con la gente del Marabù

Entra nel vivo il programma di "Gradevoli sere d’estate", eventi fino a domenica in piazza Zanti, in centro a Cavriago, con animazioni e spettacoli per raccogliere risorse da destinare al progetto "Facciamo crescere la nostra squadra del CoRe" per l’ampliamento del reparto di ematologia, con nuovi spazi, incremento dello staff e terapie innovative al servizio dei pazienti. Stasera spazio alla terza tappa del Marabù Celebration, con il meglio della musica dance dei tempi d’oro delle discoteche, in particolare il Marabù di Villa Cella. Domanialle 21,30 spazio ai Play Max 883 (Pezzali tribute band), mentre domenica è in programma il live dell’Emilia Rock Stars, con un concerto che offre al pubblico il rock di grandi artisti emiliani come Vasco Rossi, Luciano Ligabue e Zucchero Fornaciari, che dalle province di Reggio e Modena sono partiti con le loro canzoni a conquistare il mondo. Tutte le sere è attivo il servizio di ristorazione, con possibilità di prenotazione per i turni delle 19,30 e 21,30. Informazioni e prenotazioni: scrivere su whatsapp al numero 377-3078990. Il Marabù Celebration prosegue poi domani alla Tenuta Venturini Baldini a Roncolo di Quattro Castella, location che ospiterà pure le tappe di sabato 26 luglio e sabato 9 agosto. E la prossima settimana il Marabù in Tour sarà a Reggiolo, sabato 14 giugno, nell’ambito della tradizionale (e benefica) Festa della Birra, che sta ormai per prendere il via al parco dei Salici del paese della Bassa.

Antonio Lecci