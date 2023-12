Graffitisti da tutta Italia:: "Dare voce al popolo di Palestina"

"Dare voce al popolo della Palestina". Era questo lo scopo della manifestazione "Ink 4 Gaza - Santilio cypha freestyle" che ha richiamato graffitisti da tutt’Italia nella zona del sottopasso della stazione ferroviaria già in passato. "Ci è sembrato giusto mettere a disposizione un’area altrimenti grigia e degradata di questi ragazzi che, anche se di idee a volte radicali, producono street art e graffiti davvero belli, dando prova di creatività e volontà di partecipazione sociale", commenta l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ferri. Molti giovani legati al centro sociale Art Lab Bene Comune di Parma, alla reggiana Emersa aps e alla Sdp Crew hanno partecipato alla jam, ricoprendo in vecchi ed ormai rovinati graffiti, ridando vita all’area con disegni e scritte "in supporto e in solidarietà alla causa Palestinese". I giovani commentano (usando al schwa) "muniti di bombolette ci siamo ripresi i muri della nostra città, che da oggi rivendicano libertà per la Palestina. Un enorme grazie a tutti gli artisti e alle tante persone che hanno attraversato queste due giornate". Il centro sociale (che si autodefinisce "liberato, antifascista, anticapitalista e transfemminista") ha organizzato anche un dj set, banchetti informativi e la possibilità di fare improvvisazione freestyle. E posto alcune regole ai partecipanti: no simboli di guerra o violenza; no bandiere di Israele e... no foto senza permesso.