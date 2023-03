"Graffito Br mai cancellato dal Comune"

"Non tutte le dittature hanno lo stesso trattamento nel Comune di Reggio". Il Gruppo antigraffiti di Confedilizia (presieduta da Annamaria Terenziani, nella foto), l’Associazione dei Proprietari di Casa, interviene sul graffito di via Vezzani, traversa di via Toschi, presente su una facciata appena ristrutturata e non ancora rimosso. "Se i graffiti con le ignobili svastiche vengono prontamente rimossi dal Comune di Reggio, al contrario i simboli della dittatura comunista e del terrorismo delle brigate rosse vengono risparmiati. Un doppiopesismo inaccettabile perché oltre a lasciare tracce di messaggi di odio socialmente pericolosi si ingenera la convinzione che questi siano tollerati. Al contrario di fronte a queste manifestazioni occorrerebbe eseguire subito, oltre che la denuncia per l’individuazione del colpevole, la ripulitura. Il vandalo deve infatti vedere che non ha possibilità di lasciare traccia di sé, che la sua firma non rimarrà se non il tempo della sua cancellazione. Questo è il deterrente più forte anche per evitare che i graffiti si cumulino. Se infatti in un stessa zona ve ne sono diversi e non rimossi, si induce il vandalo a credere che in quella zona vi sia tolleranza e che dunque sia il luogo migliore in cui eseguire un imbratto duraturo. Non sia mai che a qualcuno venga in mente di aggiungere una svastica ad un graffito per ottenere la ripulitura da parte del Comune".

Per correttezza si precisa che quella scritta inneggiante alle Br è presente da diversi anni sul palazzo, di proprietà privata. I responsabili di quell’imbrattamento sono stati individuati dalla digos, denunciati e poi condannati. Ma quel messaggio rimane un’onta nella città che ha dato i natali alle Brigate Rosse.