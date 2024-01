La grafia e le relazioni familiari post Covid: "Così svelo gli squilibri nelle coppie"

Reggio Emilia, 7 gennaio 2024 – Attraverso la grafia è possibile capire lo stato di salute delle relazioni familiari, dopo la pandemia? Sì. Lo afferma la grafologa reggiana Iride Conficoni, docente alla scuola di grafologia Seraphicum, nel suo ultimo libro ’Le relazioni familiari riflesse nella scrittura’, presentato poche settimane fa a Roma. Un libro di strettissima attualità, soprattutto tenendo conto che i femminicidi si susseguono, senza tregua, segno di relazioni familiari ‘malate’. Conficoni spiega: "Ho analizzato madri, padri, nonni per individuarne l’approccio con figlio o figlia e nipoti. Le relazioni familiari sono fondamento dei rapporti che la persona instaura nella situazione in cui vive. Oggi sono complesse e fragili. Per comprenderle a fondo servono strumenti di indagine idonei, che penetrano in profondità, in modo indolore, nel pieno rispetto dell’individualità personale, dopo aver acquisito un metodo con rigore, e molta competenza per evitare errori interpretative. Lo strumento che viene utilizzato nel mio testo è l’analisi della grafia dei soggetti in relazione, che è del tutto adeguato. La scrittura non è solo comunicazione, ma, soprattutto, un vero e proprio comportamento espressivo che permette di disporre di una valida metodologia interpretativa, entrando in punta di piedi, in modo efficace nella relazione, come via privilegiata per offrire aiuto nelle varie situazioni".

Conficoni aggiunge: "Il focus è sulle problematiche familiari sorte dalla pandemia. Se la grafia è scritta in modo spontaneo va ben oltre il contenuto, la sua decodifica consente di risalire alle qualità intellettive e temperamentali del suo autore ed al modo in cui ci si pone in rapporto con gli altri". Coficoni spiega: "Una persona sensibile e introversa vivrà le sue relazioni in modo del tutto diverso rispetto a chi risulta sicuro di sé e dominante in un rapporto ed anche come possa emergere il rapporto uomo-donna nell’ambito della coppia: una donna insicura ad esempio e un uomo impositivo avranno un rapporto non equilibrato".

Conficoni spiega la genesi della ricerca: "Ho valutato una serie elementi nella scrittura e desumibili dai segni in essere: l’energia e il suo livello, curvilineità, angolosità, il movimento espresso nel ritmo, la forma grafica, le larghezze, i collegamenti, la dimensione, le aste, il gesto fuggitivo, categorie, per le quali occorre fare la sintesi per una visione unitaria della persona. Per i bambini bisogna valutare l’evoluzione della scrittura in atto e considerare la presenza di indici espressivi di disagio, cogliere le specifiche difficoltà che la situazione pone in evidenza anche in base a saggi successivi nel tempo ".