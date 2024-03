Grammatica della Fantasia. Il progetto del ’50+1’ in memoria di Gianni Rodari

Sarà l’anno del ’50+1’: occasione per celebrare l’anniversario della Grammatica della fantasia, il libro che Gianni Rodari (nella foto) ha dedicato a Reggio Emilia, punto di riferimento per chi, in ogni angolo del pianeta, si occupa di educazione e di letteratura per l’infanzia. Si festeggerà questo importante anniversario con incontri, seminari, lezioni spettacolo e una mostra.

L’incontro tra Gianni Rodari e Loris Malaguzzi è uno di quei ‘binomi fantastici’ in cui lo scrittore e il pedagogista, ognuno seguendo una propria strada, arrivano a un comune sentire. Sorgente unica che ha generato percorsi sempre nuovi e che negli anni sono stati capaci di modificare completamente lo sguardo degli adulti sul mondo dell’infanzia.

Il seminario di venerdì 22 marzo – ’Come un sasso gettato nello stagno… 50 anni di cammino della Grammatica della Fantasia’, a cura di Federico Ruozzi e Cinzia Ruozzi, del dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Unimore – apre il calendario di iniziative, che proseguono il giorno dopo con una serie di laboratori (a cura di Elisa De Sanctis, Beatrice Bramini, Magda Indiveri) per insegnanti, educatori e studenti. In programma anche lezioni-spettacolo, letture e incontri (Paolo Nori, Susanna Mattiangeli) e la presentazione dello spazio rigenerato dell’ex Caffarri per accogliere bambine e bambini, studenti, giovani, famiglie, cittadini, creativi.

E poi l’inaugurazione della mostra ’Un binomio fantastico. Gianni Rodari e Reggio Emilia’, mercoledì 17 aprile alle 17.30, al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, a cura di Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Reggio Children, Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi, Pino Boero e Vanessa Roghi. La mostra sarà rivolta a grandi e piccoli e attraverserà, grazie a diverse sessioni, alcuni temi rodariani: il bambino come protagonista, il ‘binomio fantastico’, il teatro, i burattini e le marionette, il rapporto tra fantasia e pensiero logico, l’arte di inventare storie.

Alcuni capisaldi del testo rodariano saranno resi visibili attraverso progetti e manufatti realizzati dalle bambine e dai bambini delle scuole e dei nidi di reggiani dagli anni ‘70 a oggi.

L’inaugurazione della mostra sarà seguita dalla lezione-spettacolo di Max Collini che chiuderà il calendario di eventi.

"Il progetto di 50+1 – ha detto l’assessora all’Educazione, Raffaella Curioni – è certo un tributo alla Grammatica della Fantasia e un’opportunità di riflessione sul rapporto, molto importante, tra Rodari, Loris Malaguzzi e Reggio Emilia, ma allo stesso modo manifesta il desiderio di incontrarsi e discutere insieme di educazione, per innovare e continuare a elaborare una delle politiche pubbliche più distintive della nostra città".

L’assessora ha poi svelato che Rai Cultura, insieme con Rai Scuola, Rai Kids e Teche Rai, sarà media partner di ‘50+1’. A presentare il calendario di eventi anche il sindaco Luca Vecchi, Cristian Fabbi (presidente di Reggio Children e direttore della Fondazione Reggio Children), Vanessa Roghi (storica dell’Educazione) Maddalena Tedeschi (pedagogista) Federico Ruozzi e Cinzia Ruozzi di Unimore.

Info e programma su https://www.reggiochildren.it/news/50-1-intorno-alla-grammatica-della-fantasia-di-gianni-rodari/

Stella Bonfrisco