Gran fermento in via Roma A Vezzano asparago protagonista

Domenica di festa, quella di oggi, nel Reggiano. In città prosegue Via Roma in Festa, nella zona di via Roma, in centro storico, tra spettacoli, artigianato, gastronomia, organizzata dall’associazione Viaromaviva (tel. 348-3601923).

A Vezzano si svolge invece la festa dell’Asparago selvatico con mercato degli agricoltori, hobbisti, degustazioni, stand gastronomici, mostra mercato di prodotti alimentari tipici, animazioni per bambini, mostre d’arte, il concorso "Asparago d’Oro" in piazza della Libertà, per tutta la giornata. A Viano, invece, oggi è protagonista il cicciolo, con una festa rinviata lo scorso fine settimana per maltempo. Confermati i paioli fumanti, vendita dei cicciolo negli stand della Pro loco Terre Matildiche, oltre all’AperiCicciolo in piazza XXV Aprile. Nelle domeniche di maggio si svolge l’evento "Fattorie aperte": oggi sono previste visite ad aziende di Viano, Reggio, Scandiano, Quattro Castella, Carpineti, Casalgrande, Rubiera, Baiso, Campagnola, Castelnovo Monti, tra escursioni, animazioni, degustazioni di prodotti tipici. Informazioni sul sito internet della Regione.