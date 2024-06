Gran finale del premio. Borciani

Dopo una settimana di prove ed esibizioni, volge al termina il tredicesimo concorso internazionale per Quartetto d’archi intitolato a Paolo Borciani.

Oggi alle 16 al teatro Valli, in città, è in programma la finale del concorso con i finalisti che la giuria ha selezionato ieri, al termine delle ultime prove che hanno visto esibirsi gli ultimi quartetti nella quarta prova dedicata al Novecento e al contemporaneo, insieme all’esecuzione del Quartetto n.4 "natura smarginatura" di Gérard Pesson commissionato dal Premio Paolo Borciani.

Al termine delle prove, dopo la riunione di giuria, sono stati annunciati i finalisti. Le prove sono state aperte al pubblico, acquistando i biglietti online su bit.ly/prove_ppb o, in alternativa, seguendo le esibizioni in streaming su YouTube oppure sul sito interner www.premioborciani.it. Biglietti a 15 euro (ridotto a 10 euro per under 30) a disposizione online o su biglietteria@iteatri.re.it

(tel. 0522-458854).