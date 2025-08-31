Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaGran finale del ’Tegge Festival’ e dell’antica fiera di San Vitale
31 ago 2025
GIULIANA SCIABONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Gran finale del ’Tegge Festival’ e dell’antica fiera di San Vitale

Gran finale del ’Tegge Festival’ e dell’antica fiera di San Vitale

Tanti gli appuntamenti in programma nel nostro Appennino per chiudere alla grande il mese di agosto

Tanti gli appuntamenti in programma nel nostro Appennino per chiudere alla grande il mese di agosto

Tanti gli appuntamenti in programma nel nostro Appennino per chiudere alla grande il mese di agosto

Per approfondire:

Tegge Festival, Fiera di San Vitale, vibrazioni al Castello e osservazione delle stelle: ecco gli appuntamenti da non perdere per chiudere alla grande agosto in Appennino. A Felina si conclude oggi il "Tegge Festival": alle 11,30, incontro con i produttori Simona Gullo (Luppolo di montagna), Stefano Pelliciari (Val Carezza) e Luciano Giansoldati (Demetra) e, a seguire, intervento di Sara Bigi di Ecovillaggio Alvador; alle 15 showcooking con Alessandro Torri Giorgi dell’azienda Villa Villacolle in dialogo con Paola Cerri; dalle 16, laboratorio per la costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero per i bimbi della primaria a cura della scuola di musica "Bione Franchini"; alle 16,30, presentazione libro "Il cibo è politica" di e con Fabio Ciconte in dialogo con Claudia Vago; alle 18, eco-sfilata "La sostenibilità non è una moda" a cura di Claudia Vago, moda sostenibile con incursioni jazz a cura del duo "Frogs Piles and Noses"; dalle 19, apericena e concerto della Banda giovanile dell’Appennino reggiano; per tutta la giornata, mercato della sostenibilità.

A Carpineti ultimo giorno dell’"Antica Fiera di San Vitale", con un fittissimo programma e, protagonista assoluto, l’erbazzone: alle 17, in piazza Matilde, degustazione di erbazzone e vini, inoltre showcooking dello chef Silvano Mazzoli, con il suo Scarpasoun rivisitato; alle 18, presentazione libro "Erbazzone Scarpazzone" di e con Clementina Santi; alle 19, premio "Indovina lo Scarpazzone"; alle 20, spettacolo teatrale "Il pilota è servito"; alle 21,30, concerto "Meid in England"; alle 23,15, chiusura con fuochi d’artificio.

Al Castello di Sarzano (Casina), dalle 17,45, "Vibrazioni al castello", con campane tibetane e tamburo oceanico (info: 348 9342486). A Febbio all’osservatorio Zambonini, alle 22, osservazione delle stelle (ingresso gratuito, 349 5831999).

g.s.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Eventi