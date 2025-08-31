Gran finale del ’Tegge Festival’ e dell’antica fiera di San Vitale

Tegge Festival, Fiera di San Vitale, vibrazioni al Castello e osservazione delle stelle: ecco gli appuntamenti da non perdere per chiudere alla grande agosto in Appennino. A Felina si conclude oggi il "Tegge Festival": alle 11,30, incontro con i produttori Simona Gullo (Luppolo di montagna), Stefano Pelliciari (Val Carezza) e Luciano Giansoldati (Demetra) e, a seguire, intervento di Sara Bigi di Ecovillaggio Alvador; alle 15 showcooking con Alessandro Torri Giorgi dell’azienda Villa Villacolle in dialogo con Paola Cerri; dalle 16, laboratorio per la costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero per i bimbi della primaria a cura della scuola di musica "Bione Franchini"; alle 16,30, presentazione libro "Il cibo è politica" di e con Fabio Ciconte in dialogo con Claudia Vago; alle 18, eco-sfilata "La sostenibilità non è una moda" a cura di Claudia Vago, moda sostenibile con incursioni jazz a cura del duo "Frogs Piles and Noses"; dalle 19, apericena e concerto della Banda giovanile dell’Appennino reggiano; per tutta la giornata, mercato della sostenibilità.

A Carpineti ultimo giorno dell’"Antica Fiera di San Vitale", con un fittissimo programma e, protagonista assoluto, l’erbazzone: alle 17, in piazza Matilde, degustazione di erbazzone e vini, inoltre showcooking dello chef Silvano Mazzoli, con il suo Scarpasoun rivisitato; alle 18, presentazione libro "Erbazzone Scarpazzone" di e con Clementina Santi; alle 19, premio "Indovina lo Scarpazzone"; alle 20, spettacolo teatrale "Il pilota è servito"; alle 21,30, concerto "Meid in England"; alle 23,15, chiusura con fuochi d’artificio.

Al Castello di Sarzano (Casina), dalle 17,45, "Vibrazioni al castello", con campane tibetane e tamburo oceanico (info: 348 9342486). A Febbio all’osservatorio Zambonini, alle 22, osservazione delle stelle (ingresso gratuito, 349 5831999).

g.s.