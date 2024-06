Gran finale di FestivaLOVE. C’è il concerto di Silvestri

Ricco di spessore il programma della giornata conclusiva di FestivaLOVE – Innamorati a Scandiano, dopo le prime due baciate da un’ottima affluenza di pubblico. Saranno Jacopo Veneziani e Daniele Silvestri i paladini di cui il pubblico potrà innamorarsi sotto sera, all’ombra della Rocca, non prima però di una serie di appuntamenti pomeridiani di rilievo. Alle 16 in piazza Fiume, presentazione del libro ‘Canti di guerra’ del giornalista Stefano Nazzi, che dialogherà con Tommaso Dotti e Nick Giacché. Alle 18.30, nei giardini della Rocca dei Boiardo, primo incontro con Daniele Silvestri, in attesa del concerto di stasera: l’artista dialogherà con Paola Gabrielli. Alle 19, stesso luogo, ‘Come nasce una Costituzione’, incontro con il costituzionalista e scrittore Michele Ainis, del quale è fresco di stampa ‘Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all’inferno’.

Alle 20.30, sempre nei giardini della Rocca, un viaggio a ‘Parigi’ con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, e chi lo segue sa di che cosa stiamo parlando. Divulgatore, ha vissuto otto anni a Parigi dove ha ottenuto un dottorato in storia dell’arte all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Veneziani nel 2020 ha pubblicato ‘#Divulgo. Le storie della storia dell’arte’ (Rizzoli), poi ‘La Grande Parigi 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna (Feltrinelli). Ma ciò che l’ha fatto conoscere al pubblico social è proprio il progetto #divulgo, con cui utilizza i 280 caratteri di Twitter per raccontare a modo suo la storia dell’arte. Gran finale in musica con Daniele Silvestri, alle 21.30 in piazza Fiume, che nel ‘Cantastorie recidivo’ ripercorre la sua carriera e trent’ anni di storia della società italiana. Ingresso, 18 euro. Biglietti su Vivaticket e al teatro Boiardo.