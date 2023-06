Gran finale per la “Casa del Quartetto” Concerto unico per tutti i partecipanti

Gran finale – stasera alle 21.30 ai Chiostri di San Pietro – per la Casa del Quartetto con i quattro giovani ensemble (Elmore, Goldberg, Quiron e Zied) diretti da Luca Antignani e impegnati insieme in un concerto (gratuito a prenotazione obbligatoria) in cui viene eseguito l’Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, opera 20 di Mendelssohn, due pezzi per ottetto d’archi, opera 11 e due prime italiane: di Maria Vincenza Cabizza, A 706 chilometri di distanza, per ottetto d’archi; e di Kostas Zisimopoulos, à n e m o s for double string quartet , commissione Fondazione I Teatri, ARCo Art, Research and Creation Opus.

Domani poi la Casa del Quartetto si sposta in provincia per un concerto dei quattro giovani quartetti all’antica Corte Cà Paoli a Pietranera di Canossa (alle 20), seguito il 25 giugno (alle 20) dal Quartetto Eos al Castello di Rossena. Info: https:www.iteatri.re.ittipocasa-del-quartetto

s.bon.