Gran galà delle donne. Riflessione e beneficenza

Domani il parco della Resistenza di Scandiano ospiterà il ‘Gran galà delle donne’, un evento benefico che unisce riflessione e festa contro la violenza di genere. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Ancescao con il contributo del Comune di Scandiano, delle realtà associative scandianesi e reggiane con il sostegno di commercianti e ristoratori locali. Alle 18 si terrà un dibattito pubblico condotto da Tina Cucci, Antonietta Centoducati e Simona Onniboni. Interverranno familiari di vittime di femminicidio: Giuliana Reggio, mamma di Jessica Filianti), Gianluca Bravi (papà di Elisa Bravi) e Giovanna Ferrari (mamma di Giulia Galiotto). Parteciperanno anche i rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e della Protezione Civile, la scrittrice Claudia Belli, il sindaco Matteo Nasciuti e ad altre voci significative ed esperte del tema come l’avvocato Cecilia Barilli e Antonella Incerti. "L’incontro – dicono i promotori – affronterà il drammatico fenomeno del femminicidio e della violenza sulle donne, una piaga che continua a colpire duramente anche il nostro territorio e che resta, purtroppo, costantemente presente nelle cronache nazionali. Giunto alla sua sesta edizione, il gran galà si conferma un punto di riferimento per la comunità e un’occasione per dare voce e dignità alle donne, troppo spesso ricordate solo in seguito a tragici episodi di violenza". Il messaggio degli organizzatori è forte e chiaro: "La partecipazione non è solo auspicata, ma doverosa perché solo con l’impegno collettivo è possibile costruire una società capace di contrastare la violenza e promuovere il rispetto reciproco". La serata, dopo il momento di riflessione, continuerà con un clima di festa e condivisione con sfilate, danze storiche, tango e musica dal vivo con Izine, Massimo Morselli e Star Fire. Madrine della manifestazione saranno Antonietta Centoducati e Tina Cucci. La serata sarà dedicata a Jessica Filianti (vittima di femminicidio) e ha una finalità benefica: il ricavato dell’aperitivo e della cena sotto le stelle, i cui piatti sono curati dai ristoratori locali, sarà destinato al progetto ‘Il sogno di Adele in memoria di Adele Baldasarre per l’acquisto di uno strumento musicale a favore della scuola Boiardo di Scandiano.

Foto: Jessica Filianti e la madre Giuliana Reggio Matteo Barca