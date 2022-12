Gran Galà di Capodanno con Verdi e Puccini

E’ a Casalgrande, al teatro De Andrè, il primo spettacolo del 2023 nel Reggiano, con il Gran Galà di Capodanno, domenica 1 gennaio alle 17, protagonisti il soprano Renata Campanella, il tenore Pietro Brunetto e il pianista Milo Martani, impegnati in un programma di romanze e duetti d’amore, da opere di Giuseppe Verdi (La Traviata, I Vespri Siciliani), Giacomo Puccini (Tosca, La Boheme, Madame Butterfly), Gaetano Donizetti (L’Elisir d’amore), Franz Lehar (La Vedova Allegra), oltre a indimenticabili successi noti in tutto il mondo. Ingresso a 20 euro (ridotto a 18 euro).

Renata Campanella, soprano catanese, si è messa in evidenza per la ricchezza della sua voce e per la grande espressività, conosciuta anche al pubblico reggiano: proprio a Casalgrande è stata apprezzata nel ruolo di Santuzza in "Cavalleria Rusticana" nel locale teatro. Pietro Brunetto, tenore fidentino, si distingue per la sua voce fresca e appassionata. Ha già debuttato in importanti ruoli, fra cui Alfredo in Traviata e Rodolfo in Bohème.

Milo Martani, cremonese di origine ma parmigiano di adozione, è un affermato pianista concertista, particolarmente esperto nell’accompagnamento delle voci dei cantanti. Proprio in questo ruolo è stato per anni docente all’istituto Peri-Merulo di Reggio.