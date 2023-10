Gran Galà di solidarietà per aiutare la Romagna. Sono aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per il Gran galà della solidarietà, fissato per la serata del 10 novembre con spettacolo, cena e musica, al centro polivalente di via Panagulis a Luzzara, con il ricavato destinato alle popolazioni della Romagna alluvionate la scorsa primavera. La prenotazione, entro oggi, telefonando al numero 349-8103097. La cena prevede insalata di cappone, risotto con zucca, salsiccia e vincotto, coppa di maiale al forno con patate, dolce e acqua (vini esclusi) a 35 euro.

L’evento è organizzato dall’assocaizione Comitato Rubacuori. La manifestazione prevede uno spettacolo di Sand Art con musica d’accompagnamento, con l’obiettivo di "trascorrere una bella serata in compagnia, aiutando chi ne ha più bisogno".