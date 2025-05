Gran Terre sempre più green. In funzione il primo di nove impianti

(Reggio Emilia) Arrivano i primi risultati per il percorso di efficientamento energetico di Gran Terre alla luce dell’accordo quadro stretto dal colosso alimentare emiliano con il gruppo Hera e Cpl Concordia. Dopo la firma, nel 2023, su un’intesa che prevede un investimento di circa 20 milioni in 5 anni, è stato realizzato ed è già in funzione a Montecavolo, nel comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) il primo dei 9 impianti che, nei prossimi anni, permetteranno di razionalizzare i consumi degli stabilimenti italiani di GranTerre, passando dal 27% al 50% di energia autoprodotta e perseguendo così gli obiettivi aziendali di carbon neutrality. Altri tre impianti, spiegano da Hera, sono in fase di realizzazione nei relativi stabilimenti, mentre è stato avviato lo studio di fattibilità per ulteriori cinque soluzioni impiantistiche in altrettanti siti produttivi. Una volta conclusi, gli interventi permetteranno a GranTerre di aumentare l’autoproduzione di energia e ridurre di circa 3.800 tonnellate annue di anidride carbonica in atmosfera, pari a un bosco di 35 ettari.

L’impianto di Montecavolo produce 258 Mwh all’anno. Entro la fine dell’estate, inoltre, è prevista la realizzazione di un impianto di cogenerazione nello stabilimento GranTerre di Zola Predosa, nel Bolognese (energia elettrica, acqua calda e vapore). Tra i progetti in dirittura d’arrivo l’installazione, nei prossimi mesi, di altre due soluzioni impiantistiche: un impianto fotovoltaico e uno di cogenerazione rispettivamente nei siti produttivi GranTerre di Sommacampagna, nel Veronese e di Chiusa in Alto Adige.