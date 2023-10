Granata inesplosa trovata a Vezzano nel Crostolo: l'area è stata delimitata

Passeggiando lungo Crostolo, due giorni fa un uomo ha notato uno strano oggetto metallico nel fiume. Trattasi di "una granata inesplosa – riferiscono i carabinieri – verosimilmente risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta nel letto di un corso d’acqua in secca". A chiamare i carabinieri della stazione di Vezzano è stato lo stesso cittadino di 46 anni colpito dalla presenza di questo strano oggetto, poi rivelatosi un ordigno bellico. Episodio simile a quello di pochi giorni fa, sempre in montagna, quando un privato cittadino, scavando in cortile per lavori idraulici, ha scoperto due bombe aeree.

L’area di riferimento risulta distante da abitazioni, riferiscono sempre i carabinieri. I militari "sono intervenuti subito e hanno provveduto a recintare l’area relativa al rinvenimento della bomba, in attesa dell’intervento di personale specializzato al fine di procedere alla bonifica dell’ordigno".