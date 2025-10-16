Grande Aracri: i risarcimenti alle parti civili

La sentenza di condanna in primo grado a carico di Rosita Grande Aracri prevede anche una serie di provvisionali alle parti civili. La 42enne è stata infatti ritenuta responsabile di associazione mafiosa nel filone bis del processo di ‘ndrangheta "Grimilde", in tribunale a Bologna: martedì il giudice dell’udienza preliminare Roberta Malavasi ha deciso per l’imputata residente a Brescello, che aveva scelto il rito abbreviato, un verdetto di 7 anni e 4 mesi in continuazione con una precedente sentenza. La 42enne era stata infatti giudicata anche nel procedimento principale di "Grimilde", sempre in abbreviato, e condannata a 2 anni per la fittizia intestazione dell’impresa del padre, la Eurogrande costruzioni srl di Brescello.

L’imputata è la nipote del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri; è figlia di Francesco Grande Aracri (1954), residente per molto tempo a Brescello e condannato per mafia con ruolo di vertice nel processo "Grimilde" con rito ordinario a 24 anni. Anche i fratelli Salvatore e Paolo sono stati ritenuti responsabili di associazione mafiosa. Per lei il pubblico ministero Beatrice Ronchi aveva chiesto 8 anni di carcere.

Oltre al risarcimento in sede civile, il gup ha disposto provvisionali per 80mila euro a favore del ministero dell’Interno e di 40mila euro a testa per Regione, Provincia e Comune di Brescello. Altri 30mila euro vanno invece all’associazione Libera e 20mila all’associazione Cortocircuito. E poi 10mila euro ciascuno al Comune di Reggio, alla Cgil regionale e a quella reggiana.

Per la prima volta è stato riconosciuto il danno anche a Cortocircuito, realtà attiva del 2009 che fu fondata da Elia Minari e contribuì, attraverso l’impegno un gruppo di giovani, a sollevare l’attenzione sulla mafia a Brescello e a Reggio: "Se riusciremo a recuperare il risarcimento, lo destineremo per continuare le attività di contrasto e prevenzione della criminalità organizzata che realizziamo fin dall’inizio della nostra storia".

A Rosita Grande Aracri si contesta di essersi messa stabilmente a disposizione non solo dei suoi stretti parenti, ma anche di altri sodali; l’avvocato difensore Terracciano ha preannunciato "possibile ricorso in Appello".

