Grande Aracri, via libera alle ruspe

Via libera alle ruspe per demolire anche gli altri due edifici abusivi appartenenti ai familiari residenti a Brescello del boss di ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri. Si tratta di strutture costruite nel 1995 a Capo Colonna (Crotone), in una zona soggetta a totale divieto di edificazione e sulle quali pende un provvedimento per abbatterle. Confermando la decisione del Tar di Catanzaro datata novembre 2020, ora il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi presentati da Maria e Giovanna Grande Aracri, sorelle del boss che abitano a Brescello. Le due donne avevano impugnato il no alle richieste di condono edilizio e alle ordinanze di demolizione di una villetta a un piano e di un box in muratura, emesse nell’ottobre 2019. Nel luglio dell’anno dopo, il Comune di Crotone demolì tre dei cinque fabbricati irregolari, di proprietà di Francesco, Antonio e Rosario Grande Aracri, perché costruiti nelle vicinanze del Parco archeologico. "I due provvedimenti di conferma dei dinieghi di condono e di contestuale demolizione - recita il Consiglio di Stato - contengono una siffuciente motivazione da cui emerge l’impossibilità tecnica e giuridica di accoglimento delle domande". Respinta anche la contestazione di "abuso di potere" mossa dai Grande Aracri al Comune di Cutro.

Alessandra Codeluppi