Grande attesa a Correggio per l’incontro con don Mattia autore de libro "Salvato dai migranti"

La presentazione era prevista inizialmente alla sala conferenze di palazzo dei Principi, in centro a Correggio, ma viste le numerose adesioni ci si sposta al più capiente teatro Asioli per l’incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti", in programma sabato 1 marzo alle 16, sempre con ingresso libero e prenotazione telefonando a 0522-693296. Classe 1993, cresciuto nella parrocchia di Formigine, Mattia Ferrari è stato ordinato sacerdote nel 2018. Cappellano della nave Mediterranea Saving Humans, don Ferrari sta compiendo studi in scienze sociali alla Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ha operato nella parrocchia di Nonantola e in alcuni centri sociali, tra cui il Tpo di Bologna e lo Spin Time di Roma. Il suo secondo libro, "Salvato dai migranti. Racconto di uno stile di vita", ha la presentazione di Papa Francesco e la postfazione di Marco Damilano. Ferrari descrive il suo vissuto, mostrando le crisi, le domande, le risposte e l’impegno tra i migranti e per loro. Lo sguardo attento riesce a leggere, oltre la superficie del benessere delle nostre società, l’opacità e la violenza che fanno da sfondo e che impediscono di sperimentare per tutti una vita nuova e giusta. Don Mattia Ferrari, cappellano della nave Mediterranea, è sotto protezione per le minacce subite dalla mafia libica, per la sua opera di denuncia dei trafficanti e di connivenze internazionali.