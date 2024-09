Grande attesa per lo show di Cosmo. Musica ’sulle ali del cavallo bianco’

La festa nazionale del Pd, all’Iren Green Park a Reggio, stasera propone dalle 18,30 un dibattito sull’agricoltura con l’intervento di Cristiano Fini, Ettore Prandini, Maria Grazia Mammuccini, Stefano Vacarci, Silvio Franceschetti, Luca Brondelli, Dario Nardella, Alessio Mammi. Alle 20,30 incontro sulla sanità pubblica con Marina Sereni, Andrea Quartini, Donatella Albini, Alessio D’’Amato, Lisa Noja, Nino Cartabellotta. Alle 20,45 alla tenda Elsa Morante è in programma la presentazione del libro ’Confiteor’ dello scrittore reggiano Piergiorgio Paterlini.

Sul palco dell’Arena alle 21,30 spazio alla musica con il concerto ’Sulle ali del cavallo bianco’ nell’ambito del fortunato tour di Cosmo, nome d’arte di Marco Jacopo Bianchi, artista piemontese, che propone il suo ultimo album uscito lo scorso marzo, a tre anni da ’La terza estate d’amore’. Cosmo è ritenuto tra i punti di riferimento della nuova canzone d’autore. Alle 21,30 in balera si danza con le canzoni di Enza e gli Harmony. Al palco Emilia Bar alle 21 è in programma un intrattenimento con la musica dal vivo di Taverna Minardi. Come sempre attivi gli stand della ristorazione, spazi culturali, bar e animazioni varie.