Grande attesa per ’Passi di Pace’

C’è grande attesa per la camminata intercomunale ‘Passi di pace’ di sabato 18 ottobre: trenta chilometri complessivi su quattro comuni per ribadire l’importanza della pace e il rifiuto del conflitto come risoluzione delle controversie. Giunta quest’anno alla terza edizione, sarà un momento collettivo che intende lanciare pensieri, progetti diffusi con incontri, laboratori di approfondimento ed elaborazione. "Sarà un modo – spiegano gli organizzatori – per attivare una responsabilizzazione partecipata e sostanziare il concetto di sostenibilità come paradigma per comprendere il legame tra diritti, giustizia sociale, ambientale e ecologica". I Comuni promotori sono Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande insieme al comitato gemellaggi, pace e cooperazione internazionale di Albinea (in rappresentanza del consiglio comunale, delle scuole, società sportive, associazioni culturali, ricreative e del volontariato, Pro Loco e Anpi Albinea, dell’unione pastorale) e a tante associazioni dei quattro territori che hanno aderito alla marcia. Sarà possibile percorrere anche solo per alcuni tratti: sarà quindi adatta a tutti.

La partenza sarà alle ore 8.15 da Quattro Castella (piazzale della chiesa di S. Antonino Martire in via G. Marconi) e l’arrivo alle 18 circa a Casalgrande. Nel mezzo le ci saranno le soste ad Albinea e Scandiano. Il pranzo sarà al sacco a Borzano. A Casalgrande si suggerisce di parcheggiare in piazza Costituzione. All’arrivo sarà a disposizione un pulmino grazie ad Auser Quattro Castella, per riportare i partecipanti al punto di partenza.

Durante la camminata, nelle soste in prossimità dei municipi, sono previste performance, installazioni, letture e momenti di riflessione. Parteciperà a tutta la marcia John Mpaliza, attivista per i diritti umani. "Si raccomanda a tutti coloro che si metteranno in cammino di partecipare con attrezzatura adeguata con una riserva di acqua personale e tante bandiere della pace", dicono i promotori. La marcia terminerà a Casalgrande nella piazza centrale del Comune con l’intervento di Pasquale Pugliese del Movimento non violento-Reggio Emilia e il saluto delle autorità in un momento conclusivo di festa e condivisione. Verranno distribuite, ai bambini, le bandiere della pace.

Matteo Barca