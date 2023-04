Grande commozione e dolore a Giandeto In tanti hanno voluto salutare Nilo Annigoni

Grande commozione e partecipazione ieri mattina a Giandeto ai funerali di Nilo Annigoni, l’84enne deceduto mercoledì in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 63 che collega Casina con Albinea. Il corteo funebre è partito dall’abitazione del defunto (a La Strada) e ha poi raggiunto la chiesa parrocchiale di Giandeto per la celebrazione della Messa. La funzione religiosa è stata presieduta da don Carlo Castellini coadiuvato da don Franco Messori, ex parroco di Viano. Tante persone hanno preso parte all’ultimo viaggio dell’ex camionista. Gremiti l’edificio sacro e anche il sagrato. L’amico Pier Giorgio Munarini ha ricordato Nilo. Durante la Messa si è pregato anche per il parroco di Giandeto don Giuseppe Bertolini, ricoverato in ospedale a Reggio. La salma è stata poi accompagnata in processione nel vicino cimitero. Nilo Annigoni mercoledì stava rientrando a casa con la sua Fiat 500L. Il pensionato, per un malore, ha perso il controllo dell’auto che è uscita fuoristrada finendo in una scarpata. Inutili i soccorsi all’84enne. Annigoni lascia la moglie Ave, le figlie Patrizia e Angela Paola, i generi, le sorelle, nipoti, pronipoti.

m. b.