Grande festa a Boretto per Artemide Zatti: 2 giorni di celebrazioni

Due giorni di festa, oggi e domani, per il primo anniversario della canonizzazione di Artemide Zatti, originario di Santa Croce di Boretto e poi emigrato con la famiglia in terra argentina, diventando un punto di riferimento per tanti poveri e bisognosi a Viedma, la città dove a lui è dedicata una grande statua. Il parroco don Giancarlo Minotta, coi giovani parrocchiani, ha diffuso materiale informativo sull’evento. In programma la presentazione di un libro sul santo reggiano, l’incontro con il cardinale Angel Fernandez Artime, rettore maggiore dei Salesiani eproclamato cardinale la scorsa settimana in Vaticano, domattina un corteo in paese, la messa in basilica, fino al conferimento della cittadinanza onoraria borettese al cardinale, col pomeriggio dedicato a una camminata con musica per conoscere la storia del santo.