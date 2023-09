Grande festa a Guastalla: 50 anni della Cri

Pieno successo per la serata di gala della Croce rossa di Guastalla, che a palazzo ducale ha celebrato i 50 anni di attività. La Cri locale ha allestito un piccolo villaggio per mostrare le varie attività. Poi la cena di gala con la consegna dei riconoscimenti ai volontari in servizio da 15, 25 e 30 anni. Per loro tanti applausi dai colleghi volontari e dai cittadini presenti. La festa si è svolta con il motto ’Fai la differenza. Cancella l’indifferenza’, scelto proprio per celebrare il mezzo secolo di attività, partendo con pochi volontari in una piccola sede, per poi arrivare all’attuale situazione, con richieste sempre maggiori di servizi da parte della popolazione, in particolare di Guastalla, Gualtieri e Luzzara: non solo interventi di emergenza, ma anche trasporti ordinari e attività di natura sociale.