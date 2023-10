Grande festa a San Pietro per i nuovi cresimati Ieri 19 ragazzi e ragazze hanno confermato la loro appartenenza alla Chiesa cattolica con la cresima, celebrata da don Alessandro Ravazzini. La messa è stata accompagnata da preghiere e tradizioni, come la felpa blu con un versetto di Matteo. In chiusura foto di rito e momenti conviviali.