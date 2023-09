Grande festa per i 30 anni del Fuori Orario

Era il 1993 quando veniva inaugurato il Fuori Orario, circolo Arci a Taneto di Gattatico, destinato a diventare un punto di riferimento per la musica italiana, in particolare tra il pubblico delle province di Reggio e Parma, oltre che un luogo di ritrovo tra i preferiti dai giovani e giovanissimi.

Un circolo che ha sempre privilegiato la musica "made in Italy", grazie a un gruppo di appassionati intenzionati a promuovere una comunità musicale attiva e creativa.

Tanti i nomi di spicco del mondo delle sette note che hanno calcato il palco del Fuori Orario: la presenza periodica di Vinicio Capossela, ma anche Negramaro, Afterhours, Modena City Ramblers, gli Après La Classe, Bandabardò, Elisa, Malika Ayane, tanto per citarne alcuni.

E ora, per celebrare i trent’anni di attività, si prepara un evento in programma il 14 ottobre.

Una festa per il trentesimo compleanno che inizierà alle 18,30 con l’apertura del locale (ingresso a 15 euro), dalle 19 alle 21,30 una grigliata offerta a tutto il pubblico, alle 21,30 il saluto degli organizzatori con ospiti Sonia Masini (ex presidente della Provincia di Reggio) e Paolo Bolognesi (presidente associazione familiari vittime strage di Bologna), alle 22,30 il concerto dei Marlene Kuntz, dalla mezzanotte la musica proposta dagli storici dj del circolo, mentre dall’1,30 fino all’alba ci sarà spazio per le canzoni da piano bar con Vittorio Bonetti.

"Nella serata – spiegano gli organizzatori – non è previsto l’obbligo di tessera Arci. Naturalmente chi desidera farla, perché frequenta i circoli, questa può essere una buona occasione. Per la grigliata non c’è bisogno di prenotare. Si arriva e si cerca un posto. L’acqua è gratuita e viene usato solo materiale compostabile".

E sulla scelta dei protagonisti del concerto, gli organizzatori aggiungono: "Per l’occasione abbiamo invitato gruppi e artisti che sono passati dal Fuori Orario in questi anni, per avere l’enorme piacere di riabbracciarli e trascorrere una serata in compagnia, senza alcun impegno di suonare. Ma si è presentata l’occasione di far salire sul palco i Marlene Kuntz che, terminato il loro tour, hanno deciso insieme a noi di tardare un attimo a disfare le valige e di onorarci con la loro musica e la loro partecipazione, in rappresentanza di tutto quello straordinario movimento musicale che, a partire dai primi anni Novanta, ha contribuito a rendere quegli anni degni almeno di essere... ascoltati".

Dunque, ci si aspetta un evento celebrativo con la presenza di ospiti illustri, artisti, personaggi dello spettacolo che in qualche modo sono stati legati al circolo di via don Minzoni a Taneto. Per informazioni: tel. 375-5606552. Il Fuori Orario non è solo concerti dal vivo, ma periodicamente ospita anche dj set, incontri a tema culturale, politico e sociale, mostre fotografiche, fino al recente approdo sul palco della Stand Up Comedy.

"Tutto ciò ha trasformato il Fuori Orario in una vera e propria comunità, in cui gli appassionati di musica si riuniscono per condividere la loro passione. Il circolo – concludono gli organizzatori – è diventato un luogo in cui si costruiscono relazioni, in cui l’arte e la cultura possono essere esplorate e apprese. È un posto in cui la musica e l’amore per l’arte possono essere condivisi da tutti".