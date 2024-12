Grande festa per i 40 anni de Lo Stradello

La cooperativa sociale Lo Stradello ha celebrato nel 2024 il suo 40esimo compleanno. Martedì nella sala Casini di Scandiano in tanti hanno partecipato alla presentazione del libro fotografico (a cura del sociologo Alberto Pioppi) che racconta e narra, attraverso fotografie e interviste, il percorso che la cooperativa ha effettuato negli ultimi vent’anni.

"Proprio attraverso le testimonianza e i vissuti di coloro che hanno gravitato e contribuito a costruire e implementare la nostra organizzazione, sono emersi i valori e i principi che hanno dato un carattere specifico al nostro modo di operare", dicono dallo Stradello. Dal 1984 è un punto di riferimento per l’inclusione e supporto alle persone fragili. Una realtà nata dalla volontà della comunità e amministrazione locale. All’incontro era presente il sindaco Matteo Nasciuti che è ‘tornato a casa’ per celebrare l’anniversario anche come ex socio-lavoratore della cooperativa. "Per me questa è casa: qui ho imparato a camminare al passo degli ultimi", ha detto il primo cittadino.

"Quarant’anni per la grande famiglia de Lo Stradello – ha detto l’assessore regionale Alessio Mammi –. Un’esperienza di partecipazione democratica in ambito sociale. Una storia che prima di tutto è una esperienza di persone che hanno messo al centro i bisogni del territorio con spirito di comunità Grazie ai tanti volontari e agli operatori che mantengono quello spirito di famiglia delle origini".

