"Grande legame con la pallavolo"

Conad Volley si prende un punto, in panchina al Palabigi il sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini che a inizio gara, ha consegnato il Pallone d’Oro della Lega Pallavolo Serie A Maschile all’opposto tedesco Christoph Marks, miglior realizzatore della passata stagione del campionato di A3. In occasione della prima gara interna della stagione del Conad Volley Tricolore il sindaco Bini ha accettato l’invito della società reggiana di sedere in panchina al Pala Bigi. Da diversi anni c’è un rapporto molto stretto tra la squadra reggiana e Castelnovo Monti, dove svolge da sempre il raduno estivo. L’occasione della presenza di Bini è stata quella della difficile partita contro il Volley Grottazzolina al termine della quale Nicola Sesto e tutti i giocatori della squadra si sono dovuti accontentare di un solo punto dopo aver sfiorato la vittoria al tie break. "È stata una partita molto tirata ed emozionante – ha commentato Bini –. Ringrazio il direttore generale Loris Migliari e i suoi ragazzi per l’ospitalità, la pallavolo è davvero un grande spettacolo, che ha alla base un movimento molto diffuso: anche in montagna possiamo contare su tante società, in particolare Appennino Volley Team che aveva diversi ragazzi ad assistere all’incontro". Ogni anno i raduni a Felina della più importante compagine della pallavolo reggiana vedono squadra e giocatori protagonisti di una vera immersione nelle eccellenze dell’Appennino Reggiano. L’ultima dello scorso agosto con le visite alle Latterie Sociali, all’Acetaia Razzoli, alla zona archeologica di Campo Pianelli, alla Pietra di Bismantova e la straordinaria partecipazione di giocatori e staff alla serata di Miss Italia in Piazza Peretti. Poi alla Tortellata di Campolungo, alla festa dei 50 anni della Banda Musicale di Felina e al Torneo di Bocce della Bocciofila Felinese.