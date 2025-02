Grande mobilitazione a scuola ’Gufetta’ deve la vita ai ragazzi

"Guardate ragazzi, c’è un gufo!", ha gridato Yasser nel silenzio della lezione di grammatica. In pochi secondi i venti studenti della II D della scuola media Galilei erano con le facce incollate alle finestre dell’aula ad osservare lo splendido rapace appollaiato su un ramo davanti alla classe curiosa. Poi accade l’inaspettato: il gufo precipita a terra, sbattendo la testa. La prof Daniela Nunziante corre in cortile chiedendo aiuto alla collaboratrice scolastica Isabella Bastia, volontaria Lipu (Lega italiana protezione uccelli). Era la mattina di venerdì 21. E grazie a Isabella il gufo è stato soccorso in modo appropriato: "Sono intervenuta con una certa sicurezza - spiega - La cosa più importante quando si recupera un animale selvatico è proteggersi e proteggerlo: l’ho coperto con il mio grembiule. Dopo avergli coperto la testa per evitare che mi beccasse, gli ho bloccato gli artigli, che nei rapaci sono la cosa più pericolosa. Poi, avvolto nel grembiule, l’ho riposto in una scatola al buio: avverte la luce come un fastidio, e lo ha tranquillizzato".

Quindi è stato avvisato il Rifugio Matildico, nato nel 2011 per il recupero della fauna selvatica. Il suo fondatore Ivano Chiapponi si è recato alla Galilei per recuperare il rapace, affettuosamente ribattezzato dagli studenti "Gufetta". "Gufetta" ora sta bene e verrà riconsegnata presto al suo habitat naturale. Per gli studenti è indescrivibile l’emozione di aver contribuito a salvare una piccola vita, sentendosi partecipi del suo destino. "Ero felicissimo - dice Nisandu - non avevo mai visto un rapace". "Ho provato felicità, era la prima volta che ne vedevo uno - racconta Yasser - Quando l’ho visto cadere ho provato tanta tristezza e preoccupazione. Avrei voluto andarci anche io a prenderlo".