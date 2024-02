Grande omaggio a Hengel Gualdi

Domani alle 21 al teatro di Casalgrande la musica dal vivo per un omaggio a Henghel Gualdi, alla sua terza edizione, con le note di Felice Del Gaudio al contrabbasso, Marco Vezzani al clarinetto, Lele Barbieri alla batteria, Stefano Calzolari al pianoforte. Un evento promosso dal Lions Club di Scandiano e dai Lions Club reggiani a scopo benefico, per il progetto "Adotta una scuola", per fornire lezioni di educazione motoria e sportiva agli studenti con disabilità. Le discipline sportive proposte ai ragazzi sono atletica leggera, avvicinamento al cavallo, padel, tennis, tennis da tavolo, judo, yoga, scherma, arrampicata, bocce, baskin, bowling attività motoria, nuoto.

Il Comitato italiano paralimpico assegna gli istruttori in base ai bisogni di ogni istituto scolastico. Per informazioni e per prenotazioni: tel. 0522-1880040.