"Il punto è giusto, ma vorrei sottolineare la prestazione dei ragazzi perché dopo il pari con la FeralpiSalò era possibile avere ripercussioni, invece ho visto una grande risposta".

Alessandro Nesta è orgoglioso dei suoi, glielo si legge negli occhi in sala stampa.

"Di solito ci metto meno a metabolizzare un brutto risultato, ma con la Feralpi è stata dura. Bello vedere una partita ottima, una grande reazione. Ho dei bravi giocatori a disposizione".

A Marcandalli ha risposto il solito Coda.

"All’andata, al ritorno: basta, non ne posso più di lui (sorride scherzosamente, ndr)".

Falletti aveva trovato il 2-1, poi annullato dal Var.

"Sarebbe stata una punizione eccessiva la sconfitta. Vero, a volte siamo stati bassi, ma abbiamo tenuto botta rialzandoci per contrattaccare. Poi io a fine gara ho sempre il rammarico: sarà perché penso sempre a vincere, ma va bene così".

Una battuta sull’ammonizione.

"Si, mi hanno dato il giallo. Forse perché non c’era Goretti, e l’ho presa io".

Sette risultati utili di fila.

"Vero, ma il focus non cambia. Noi dobbiamo salvarci, poi è giusto che i tifosi sognino. Dopo Bari, però, sembravamo il Real Madrid, mentre dopo la Feralpi la retrocessione sembrava ad un passo…è fondamentale, almeno all’interno del gruppo, mantenere l’equilibrio".

Si va sui singoli, partendo dall’attacco.

"Gondo rientrava dopo il problema accusato a Bari, Girma ha un po’ di pubalgia da gestire. A volte sono mancate le scelte: Melegoni, per esempio, verso la fine ha tirato di poco fuori ma forse poteva avanzare".

Il gol di Coda nasce da una palla persa da Kabashi.

"Mi assumo le colpe: sono io a dirgli di tenere palla e di giocare così".

Rozzio a fine primo tempo aveva una caviglia dolorante.

"Non ha niente, anche se le botte a volte le senti il mattino dopo. Comunque ha giocato alla grande".

Proprio Paolo Rozzio ha parlato in sala stampa.

"Il duello con Coda è stato bello, gli ho fatto i complimenti chiedendogli la maglia e ce le siamo scambiate. È l’attaccante più fastidioso da marcare". Il capitano continua. "Il mio salvataggio? Vazquez ha fatto un tocco in più, mi sono buttato e l’ho presa. In ogni caso abbiamo pareggiato contro una squadra costruita per andare in Serie A, siamo stati bravi".

Parola anche al compagno di reparto, Alessandro Marcandalli. "Sono contento per il gol, lo avevo sfiorato anche con la Feralpi".

In questi mesi si è parlato tanto di lui, tra interessamenti di Juve e Milan e tentativi del Genoa di riprenderlo già a gennaio. "La mia fortuna è Nesta. Il mister mi è sempre stato vicino, aiutandomi a mettere il focus sempre e solo sulla Reggiana. Uno step alla volta".

Infine ecco anche la voce di Francesco Bardi. "Complimenti a tutti i miei compagni. Con la Cremonese non era facile, ma quando vedo l’attaccante che fa la corsa in difesa per aiutare capisco che siamo davvero tutti sul pezzo. È un punto d’oro".