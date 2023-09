Grande ritrovo per la classe ’73

È stata una serata memorabile per i numerosi partecipanti al raduno dei cinquantenni che è stato organizzato nel fine settimana al locale Venti Venti di Guastalla, con cena a buffet e musica dal vivo. Un incontro che si è ripetuto a dieci anni dal precedente raduno, che aveva festeggiato i quarantenni guastallesi. Soddisfatti gli organizzatori, Barbara Brancaleoni e Paolo Moscatelli, i quali sono riusciti a contattare i nati nel 1973 nella zona di Guastalla, permettendo così un incontro tra ex amici d’infanzia, ex compagni di scuola, alcuni dei quali arrivati pure da fuori zona per poter essere presenti a questo appuntamento. Immancabili i ricordi di gioventù, il racconto di storie e aneddoti, fino al tradizionale taglio della torta a fine cena, prima di darsi appuntamento al prossimo ritrovo-raduno della classe 1973.